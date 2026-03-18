Presidente de la AN recibió a Encargada de Negocios de EEUU

CIUDAD MCY.-El presidente de la Asamblea Nacional (AN), diputado Jorge Rodríguez, sostuvo un encuentro este miércoles con la Encargada de Negocios de Estados Unidos, Laura Dogu, acompañada de la delegación del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, en el Palacio Federal Legislativo, sede de la AN.

En su canal de Telegram, el presidente del Parlamento venezolano publicó imágenes del encuentro con la funcionaria estadounidense, donde destaca la política como instrumento para el entendimiento.

«Mantenemos una agenda firme de interlocución directa, basada siempre en el respeto mutuo y la cooperación entre naciones. La política es, y será siempre, el instrumento para el entendimiento», enfatizó Rodríguez.

El pasado 2 de febrero, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez se reunió en el Palacio de Miraflores con la encargada de negocios de los Estados Unidos de América, de la Unidad de Asuntos para Venezuela, Laura Dogu, en aras de revisar la agenda bilateral, el fortalecimiento de los canales de comunicación.

Asimismo, avanzar en una hoja de ruta para abordar asuntos de interés bilateral, por la vía del diálogo diplomático y sobre la base del respeto mutuo y del derecho internacional, refiere Ciudad Caracas.

FUENTE: AVN

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