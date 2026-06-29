Presidenta (E) Delcy Rodríguez recorrió campamentos transitorios con más de 250 personas atendidas en La Guaira

CIUDAD MCY.-La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, lideró una jornada de inspección en los campamentos transitorios habilitados en el estado La Guaira para atender de forma integral a las familias afectadas por la tragedia del pasado 24 de junio.

En la Escuela Técnica Carlos Fiol, ubicada en Catia La Mar, la mandataria encargada conversó con los refugiados y supervisó la entrega de medicamentos, enseres y la atención médica especializada de pediatras, psicólogos y traumatólogos que asisten a 42 familias vulnerables de Marapa Marina.

ATENCIÓN INTEGRAL

Posteriormente, la presidenta encargada se trasladó a la Unidad Educativa Escuela 10 de Marzo, en el municipio Carlos Soublette, espacio que funciona como campamento transitorio para albergar a 140 ciudadanos damnificados.

En el sitio, Rodríguez coordinó la distribución de ayuda humanitaria, que ya suma más de 7.2 millones de kilos de alimentos en la región, y ratificó el compromiso del Gobierno Bolivariano de mantener el despliegue institucional y de salud para acompañar a las víctimas de esta fuerte catástrofe natural.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA