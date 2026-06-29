Presidenta (E) Delcy Rodríguez recorre estadio García Carneiro junto a equipos internacionales de rescate

CIUDAD MCY.-Este domingo, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, realizó un recorrido por las instalaciones del Estadio Luis García Carneiro, ubicado en el estado La Guaira, espacio que actualmente funciona como base de operaciones para los equipos internacionales de rescate.

Durante la actividad, conversó con Gianluca Rampolla, coordinador residente de las Naciones Unidas en Venezuela, quien le detalló el despliegue de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y el funcionamiento de la célula encargada de monitorear las unidades de apoyo de cada país.

En este recinto se concentran cerca de 27 equipos internacionales de búsqueda, salvamento y asistencia médica, conformados por más de mil especialistas provenientes de naciones como Francia, España, Italia, Suiza, Alemania, Estados Unidos y Colombia, entre otras

Asimismo, compartió con la brigada canina, integrada por unos 164 perros rescatistas que han viajado desde diversas partes del mundo y que se han convertido en un símbolo de esperanza tras lograr la localización con vida de múltiples ciudadanos entre los escombros.

Finalmente, la Jefa de Estado Encargada sostuvo un encuentro con el embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo, quien ratificó el compromiso absoluto de su Gobierno y su pueblo en las labores de asistencia solidaria.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA