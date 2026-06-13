Presidenta (E) Delcy Rodríguez sostuvo reunión de balance de agenda energética entre Venezuela y EEUU

CIUDAD MCY.-Este viernes 12 de junio, la presidenta (E) de la República, Delcy Rodríguez, sostuvo una reunión de alto nivel para evaluar la agenda energética bilateral entre Venezuela y Estados Unidos (EEUU).

Durante el encuentro estuvieron presentes el Asesor Principal de Políticas del Consejo de Dominio Energético de los EEUU, Toby Deen; el subsecretario interino del Departamento de Energía de EEUU, Andrew Rapp, y el encargado de negocios en el país, John Barrett.

Por su parte, a la mandataria (E) la acompañaron el vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega; la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao; el presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Héctor Obregón; el vicepresidente ejecutivo de la estatal, Jovanny Martínez; y el viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco.

Ambos gobiernos continúan trabajando en base al respeto y la cooperación mutua, para el beneficio compartido de los pueblos. Este encuentro se enmarca en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y consulares restablecidas en enero del presente año.

FUENTE: LA IGUANA TV

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