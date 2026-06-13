Presidenta (E) Delcy Rodríguez presenta balance sobre la optimización de trámites administrativos

CIUDAD MCY.-La presidenta (E) de la República, Delcy Rodríguez, presentó los avances detrás de la simplificación y optimización de los trámites administrativos a fin de dar continuidad a la Reestructuración y Reingeniería del Gobierno a través de las tendencias tecnológicas.

Rodríguez destacó que esta iniciativa fue posible gracias a las reuniones de la Comisión Presidencial para la Restructuración y Reingeniería del Gobierno, que hoy en día lidera el vicepresidente Social y Territorial, Héctor Rodríguez; junto al vicepresidente sectorial de Planificación, Ricardo Menéndez.

“Recuerden que hace poco promulgamos la Ley Orgánica para la Celeridad y Optimización de Trámites Administrativos, que le da facultades al presidente o presidenta de la República para eliminar aquellos trámites completamente innecesarios. Ya hemos levantado la información y la semana que viene estaremos avanzando en trámites concretos”, explicó Rodríguez.

LOGROS

Durante la presentación de los resultados de la consulta nacional virtual simplifica.gob.ve; página web que busca eliminar la burocracia y agilizar trámites, la mandataria (E) acotó que el registro deriva de las opiniones y necesidades que han exteriorizado los usuarios por medio de este nuevo sistema.

“Diciendo cuáles son los trámites más engorrosos, lo que más dificulta su actividad civil, su actividad económica. A través de la consulta que se va haciendo con los distintos sectores, hemos tenido ya un amplio diagnóstico que nos permitirá avanzar en una sola gran data del gobierno y podamos tener plataformas tecnológicas, con el empleo de la Inteligencia Artificial (IA) para facilitar la vida del ciudadano y de la ciudadanía”, explicó Rodríguez.

Más adelante, ratificó la postilla digital ya está vigente en el territorio desde hace dos días y hasta la fecha se han otorgado “más de 6.500 apostillas”.

“Antes era un trámite que podía durar hasta 45 días, dos meses. Ese es el camino que nosotros queremos, servirnos de la tecnología, de plataformas tecnológicas, de la Inteligencia Artificial para facilitar todos los trámites que existen a nivel del Estado venezolano y que facilite la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas. Así que agradezco todo el trabajo que se ha avanzado, la semana que viene estaremos dando un balance de cómo vamos y nuevos anuncios para nuestro pueblo”, adelantó la dignataria (E).

FUENTE: LA IGUANA

FOTO: CORTESÍA