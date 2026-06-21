«En Caucagüita recorrimos sus espacios comunales, donde vimos el encadenamiento productivo comunal que hoy se refleja en cada rincón de Venezuela. Esta es la ruta que ha tomado nuestro país para la independencia y la soberanía económica», escribió la mandataria en sus redes sociales.

Durante el despliegue de campo por el mercado a cielo abierto de la Comuna Araguaney, Rodríguez recibió la postulación popular para asumir el madrinazgo de los bloques residenciales de la zona y manifestó: «Quiero agradecer que me han postulado para ser madrina de la urbanización El Araguaney, ¡Qué honor, qué honor!».

En la revisión técnica del Centro Endógeno Comercio para la Vida, la mandataria constató la operatividad de una bodega comunal, una depostadora de carne y un sistema avícola, claros ejemplos del encadenamiento productivo comunal.

Asimismo, la presidenta (E) enfatizó el impacto político y financiero de estas unidades de autogestión territorial al asegurar que «esta es la ruta que ha tomado Venezuela y que ha decidido nuestro país para la independencia, para la soberanía económica y también para garantizar la democracia participativa y protagónica, cuando votemos este 12 de julio».

Al cierre de la jornada de trabajo, la representante del Ejecutivo nacional y los voceros comunitarios de la entidad mirandina culminaron la actividad exclamando de manera conjunta la consigna: «¡Comuna o nada, comuna o nada!».

FUENTE : LA IGUANA TV

FOTO : CORTESÍA