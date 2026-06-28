Presidenta (E) reconoció labor de periodistas en medio de emergencia: ¡Gracias por ser compañía y voz de esperanza!

CIUDAD MCY.-La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, reconoció la madrugada de este domingo la labor de los periodistas del país, en medio de la emergencia nacional por los terremotos registrados el pasado 24 de junio.

«Mi más sincero reconocimiento a los periodistas venezolanos que, en estos días de emergencia nacional, permanecen minuto a minuto junto al pueblo, informando con valentía, ética y compromiso. Gracias por ser compañía y voz de esperanza», expresó la mandataria encargada en sus redes sociales.

Cada 27 de junio se celebra en Venezuela el Día del Periodista, fecha establecida en 1964 para conmemorar la primera publicación del periódico Correo del Orinoco en 1818, fundado por el Libertador Simón Bolívar para defender la causa independentista.

FUENTE: EL MAZO

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