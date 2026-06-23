Presidenta encargada insta a América Latina a consolidar un camino propio de integración y soberanía

CIUDAD MCY.- Durante la clausura del Coloquio Internacional «La Patria es América», celebrado en el marco del bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, instó a las naciones de América Latina y el Caribe a consolidar una ruta soberana de integración y unión regional basada en el respeto y la autodeterminación.

La mandataria encargada destacó la vigencia del pensamiento bolivariano frente a los desafíos geopolíticos actuales, subrayando la importancia de unión bajo un criterio de respeto desde la diversidad y preservando siempre la integridad histórica nacional.

Asimismo, Rodríguez vinculó este esfuerzo con la necesidad de consolidar la estabilidad interna mediante el Programa de Convivencia Democrática y Paz, orientando el potencial energético del país hacia la recuperación social tras más de una década de bloqueo económico.

En su discurso ante delegados internacionales y autoridades del Estado, la Presidenta Encargada afirmó que se debe construir una espiritualidad política diferente para convocar al encuentro entre los venezolanos, reafirmando el compromiso de la Nación con la unidad de la Patria Grande como una alternativa de esperanza para la humanidad frente a las tensiones globales.

«Mi mensaje como Presidenta Encargada a los países de nuestra región es a encontrar nuestro propio camino», afirmó Rodríguez.

PRENSA PRESIDENCIAL