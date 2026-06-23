Venezuela ratifica su compromiso con la unión regional

CIUDAD MCY.- Este lunes, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, destacó el papel crucial que juega la región en el panorama geopolítico actual, asegurando que la cohesión de los países vecinos es una pieza fundamental para el bienestar común.

«Una América Latina unida es esperanza para este continente y para la humanidad», afirmó, subrayando, además, la trascendencia de mantener puentes de cooperación activos entre las naciones hermanas.

Por otra parte, en el marco de los esfuerzos por consolidar la integración regional, expresó su agradecimiento a los representantes de los distintos países presentes y manifestaron la total disposición de la República para aportar activamente a este proyecto de integración.

«Venezuela pone su mano para sumar en esta vía de la América Latina como esperanza para los pueblos del mundo. Gracias, hermanos y hermanas», concluyó.

PRENSA PRESIDENCIAL