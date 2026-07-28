Presidenta Rodríguez conmemoró 72° Aniversario del natalicio de Hugo Chávez

CIUDAD MCY.- La presidenta de la República, Delcy Rodríguez, conmemoró este martes el 72.° aniversario del natalicio del comandante Hugo Chávez.

“Conmemoramos el natalicio del Comandante Hugo Chávez, quien dedicó su vida a Venezuela y dejó una huella imborrable en la historia de nuestro país”, precisó la presidenta a través de sus redes sociales.

Rodríguez destacó que el legado de Chávez permanece en la memoria del pueblo venezolano e inspira a seguir trabajando por una nación de paz, justicia social y prosperidad.

El comandante Hugo Rafael Chávez Frías nació el 28 de julio de 1954 en Sabaneta, estado Barinas.

Fue un militar, político, líder de la Revolución Bolivariana y presidente de Venezuela desde 1999 hasta su siembra en 2013.

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