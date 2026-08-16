Presidenta Rodríguez entrega Súper Abasto Mercal N° 200 rehabilitado a escala nacional

CIUDAD MCY.-La presidenta de la República, Delcy Rodríguez, encabezó la entrega del Súper Abasto Mercal Tipo 1 “Aquiles Nazoa”, ubicado en el sector Los Eucaliptos de la avenida José Ángel Lamas, en la parroquia San Juan.

La iniciativa forma parte del plan de rehabilitación de abastos Mercal y PDVAL que ejecuta el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. Dichos establecimientos garantizan a la población el acceso a productos de primera necesidad con ahorros entre el 30 %, 40 % y hasta un 70 % en comparación con la red comercial privada. En esta ocasión, el Súper Abasto “Aquiles Nazoa” atenderá de forma directa a 3.326 familias y a ocho consejos comunales del circuito comunal Chávez-Los Eucaliptos.

El abasto expenderá proteína cárnica, con especial énfasis en carne, carne de cerdo y pollo de producción nacional provenientes de los estados Apure, Aragua y Barinas. De esta manera, el Ejecutivo nacional busca asegurar precios justos y asequibles para las familias caraqueñas.

Adicionalmente, las instalaciones cuentan con un parque infantil destinado al sano esparcimiento y la recreación de los niños de la comunidad.

En el período comprendido entre septiembre de 2025 y julio de 2026, el Gobierno nacional rehabilitó 200 establecimientos de las redes Mercal y PDVAL en todo el territorio venezolano, con la meta de reactivar 416 locales antes de culminar el año 2026.

En esta misma jornada abrieron sus puertas siete establecimientos rehabilitados en distintas regiones del país. Además del abasto “Aquiles Nazoa” en Caracas, entraron en funcionamiento:

El Abasto Mercal «Barrio Libertador», en el estado Carabobo.

El Abasto Mercal en Naiguatá, municipio Vargas del estado La Guaira.

El Abasto Mercal de Charallave, municipio Cristóbal Rojas del estado Miranda.

El Abasto Mercal de la parroquia Calabozo, en el estado Guárico.

En la actividad participaron el ministro del Poder Popular para la Alimentación, Carlos Leal Tellería; el presidente de Mercal, José Félix Medina Estrada, y Jannette Díaz, vocera de Contraloría del Circuito Comunal Bolívar Chávez. Asimismo, la vicepresidenta sectorial administrativa y de Gobierno Digital, Anabel Pereira, acompañó la jornada.