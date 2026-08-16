Sistema Patria entregará bono a jubilados y pensionados a partir del lunes 17

CIUDAD MCY.-El Sistema Patria inició el viernes 14-Ago la entrega del Ingreso Integral de los Trabajadores correspondiente al mes de agosto, donde se informó que los pagos para el personal jubilado y pensionados se realizarán la semana comprendida entre el lunes 17 y el viernes 21.

El beneficio se abona de manera gradual y directa a través de la plataforma, notificándose a través de un mensaje de texto enviado desde el número 3532.

Una vez recibido el depósito, los usuarios pueden transferir los fondos a sus cuentas bancarias o utilizarlos directamente para compras y servicios en establecimientos con sistema BiopagoBDV.

Los montos del ingreso son los siguientes:

Personal jubilado: Bs.102.410,00.

Pensionados: Bs.53.900,00.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA