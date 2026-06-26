Presidente de la AN ofreció nuevo balance tras terremotos que sacudieron a Venezuela

CIUDAD MCY.- ‎El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ofreció este viernes una nueva actualización sobre las consecuencias de los sismos de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudieron al país la tarde del miércoles.

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‎Según Rodríguez, la cifra de víctimas mortales y heridos por los terremotos ascendió a 920 y 3.360, respectivamente.

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‎De igual forma, hizo referencia a que han sido contabilizadas más de 1.400 estructuras en el ámbito nacional con afectaciones totales o parciales luego del evento telúrico.

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‎Por otro lado, el titular del Poder Legislativo hizo un llamado enfático a la ciudadanía a no bajar al estado La Guaira si no es estrictamente necesario.

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‎»Estamos agradecidos con toda la ciudadanía que ha querido colaborar con los afectados, no bajen a La Guaira, dirijanse a los centros de acopio oficiales que desde allí será distribuida toda la ayuda», subrayó.

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‎En el mismo orden de ideas, Rodríguez anunció que desde la noche de ayer en la Base Aérea El Libertador del estado Aragua se han venido recibiendo a las delegaciones de socorristas de distintas partes del mundo que han venido a prestar ayuda a los grupos de rescate venezolanos.

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‎Finalmente, el presidente de la Asamblea Nacional hizo un llamado a la población a mantener la calma, a atender solo informaciones oficiales y no dejarse llevar por bulos informativos que puedan crear caos o confusión en la población.

‎YLAI OLMOS CASTILLO

‎FOTOS: CORTESÍA