Presidente de la AN ofreció nuevo balance tras terremotos que sacudieron a Venezuela

CIUDAD MCY.- El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ofreció este viernes una nueva actualización sobre las consecuencias de los sismos de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudieron al país la tarde del miércoles.
Según Rodríguez, la cifra de víctimas mortales y heridos por los terremotos ascendió a 920 y 3.360, respectivamente.
De igual forma, hizo referencia a que han sido contabilizadas más de 1.400 estructuras en el ámbito nacional con afectaciones totales o parciales luego del evento telúrico.
Por otro lado, el titular del Poder Legislativo hizo un llamado enfático a la ciudadanía a no bajar al estado La Guaira si no es estrictamente necesario.
»Estamos agradecidos con toda la ciudadanía que ha querido colaborar con los afectados, no bajen a La Guaira, dirijanse a los centros de acopio oficiales que desde allí será distribuida toda la ayuda», subrayó.
En el mismo orden de ideas, Rodríguez anunció que desde la noche de ayer en la Base Aérea El Libertador del estado Aragua se han venido recibiendo a las delegaciones de socorristas de distintas partes del mundo que han venido a prestar ayuda a los grupos de rescate venezolanos.
Finalmente, el presidente de la Asamblea Nacional hizo un llamado a la población a mantener la calma, a atender solo informaciones oficiales y no dejarse llevar por bulos informativos que puedan crear caos o confusión en la población.
YLAI OLMOS CASTILLO
FOTOS: CORTESÍA