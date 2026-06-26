Venezuela recibe 861 rescatistas internacionales tras sismos

CIUDAD MCY.- Un total de 861 rescatistas especializados de 10 países y de la Organización de las Naciones Unidas han arribado a Venezuela para participar en las labores de búsqueda y salvamento tras los recientes sismos.

El contingente internacional está integrado por 328 efectivos de Estados Unidos, 272 de México, 115 de El Salvador, 90 de Suiza, 63 de Colombia, 53 de Ecuador, 40 de España, 34 de Chile, 13 de Panamá y 11 de la República Dominicana, además de un equipo técnico de las Naciones Unidas.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que la ayuda recibida hasta la fecha incluye 73,2 toneladas métricas de insumos y 33 caninos entrenados para la localización de personas en estructuras colapsadas.

Rodríguez ofreció un balance de la recepción de los suministros y agradeció el trabajo desempeñado por los voluntarios y funcionarios en las zonas afectadas.

FUENTE: EL FOCO

FOTO: CORTESIA