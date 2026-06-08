Presidente (E) sostuvo encuentro con ministro de Energía y Recursos Naturales de Türkiye

CIUDAD MCY.- En el marco de una agenda estratégica internacional, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo este lunes, un encuentro de alto nivel en la República de Türkiye, con una delegación liderada por el ministro de Energía y Recursos Naturales de la nación euroasiática, Alparslan Bayraktar.

Este encuentro bilateral forma parte de las actividades oficiales de la Jefa de Estado encargada en el territorio turco. Todo con el firme propósito de consolidar el mapa de cooperación mutua.

En este sentido; es relevante destacar que la reunión con el titular de la cartera energética precede a otras citas de gran relevancia que sostendrá en las próximas horas la Mandataria Encargada venezolana, con altos representantes del gobierno turco, incluyendo un encuentro previsto con el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan.

Vale resaltar, que en esta jornada de trabajo, ambas naciones reafirman la solidez de sus relaciones diplomáticas, comerciales y de amistad; por tanto, el diálogo actual abre una nueva etapa de oportunidades para ampliar los convenios ya existentes en diversas áreas de interés común, así como para el establecimiento de nuevos mecanismos de cooperación bilateral que beneficien a ambos pueblos.

Por otra parte, se espera que en las próximas horas se den a conocer nuevos avances y el balance de los acuerdos alcanzados durante esta visita de trabajo de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, en la República de Türkiye.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA