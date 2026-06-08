Diputados de la AN participan en 114.ª Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra

CIUDAD MCY.- Una delegación de parlamentarios de Venezuela participa en la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo (CIT), que se realiza hasta el 12 de junio en la sede de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra, Suiza.

‎‎La delegación está integrada por los diputados Francisco Torrealba, América Pérez, Eglé Sánchez y Ángel Marcano, informó la Asamblea Nacional (AN) en su sitio web.

El diputado Torrealba expuso que en la reunión se debatió acerca de la Inteligencia Artificial (IA) y las posibilidades de que optimice el trabajo o sustituya las profesiones u oficios. En la conferencia se concluyó que ello dependerá de quién escriba la fórmula.

El diputado también refirió que no se puede permitir que el futuro del empleo lo decida un algoritmo a puerta cerrada. «Debe ser el resultado de un diálogo social transparente entre gobiernos, empleadores y trabajadores. ‎La IA es una herramienta de escala histórica, pero que carece de conciencia ética, empatía y criterio de justicia», argumentó el parlamentario.

‎En su mensaje en redes, Torrealba explicó que, si bien es cierto que el uso de la IA automatiza procesos, se debe estar claros en que no puede sustituir la dignidad ni la fuerza transformadora de los hombres y mujeres que sostienen el tejido productivo.

‎Consideró que ‎el verdadero desafío actual no es tecnológico, sino de gobernanza. «El riesgo real en el taller, la oficina, la escuela o el campo, no es la innovación en sí, sino la opacidad algorítmica, el sesgo de los datos y el desplazamiento laboral desregulado», sentenció.

FUENTE: VTV

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