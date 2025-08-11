Presidente Maduro agradece al pueblo y a los cuerpos de seguridad del país por su lealtad

Ciudad MCY.-“Quiero agradecer esas demostraciones de solidaridad, de compañía, de unión nacional, de fusión perfecta: popular, militar y policial, que se han dado a lo largo y ancho de todo el país”, expresó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, durante el programa número 88 de Con Maduro+, a propósito del nuevo ataque fascista de los Estados Unidos, quienes insinúan su vinculación con el narcotráfico.

Asimismo, agradece a las fuerzas populares y a la sociedad por su lealtad, firmeza y por querer la paz y la soberanía de Venezuela, además de reconocerlo como presidente constitucional en un momento tan importante como este.

El jefe de Estado también manifestó su agradecimiento por la movilización y el apoyo unificado de las fuerzas militares, las fuerzas populares y la sociedad en general, que muestran firmeza y respaldo a la paz, la soberanía y su liderazgo en un momento crucial para el país.

«Quiero agradecer a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), a todos sus componentes: REDI, ZODI, ADI, que han salido a dar la cara por la paz y la soberanía de Venezuela, y que han salido a dar su respaldo moral y militar a su comandante en jefe, el joven obrero, hijo de Chávez, que ustedes conocen, Nicolás Maduro. Quiero agradecer a todas las fuerzas populares del país, que de manera impresionante, como una lluvia de misiles llenas de verdades, han sacado comunicados en las redes, y eso va en ascenso; las fuerzas populares que se lanzaron a las calles hoy, porque no se quedan solo en la palabra», indicó el presidente Maduro.

VTV