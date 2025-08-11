Jefe de Estado denuncia impacto de sanciones y reafirma defensa del Esequibo

Ciudad MCY.-El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, respaldó la consignación realizada por la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, ante la Corte Penal Internacional (CPI), de un estudio que documenta el impacto de las sanciones internacionales sobre el país.

Calificó el momento actual como un reto del derecho internacional, al señalar que la humanidad atraviesa una etapa compleja marcada por el resurgimiento de corrientes neonazis que “desconocen y buscan destruir el derecho internacional”.

Criticó duramente el papel de organismos multilaterales como la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al afirmar que “la OMC falleció por inacción y cobardía” y que “la ONU está herida de muerte cada vez que cae una bomba sobre los niños palestinos que buscan comida”.

Además, el jefe de Estado denunció lo que considera una imposición de hegemonías violentas por parte de Estados Unidos, que buscan someter a las economías emergentes. “Pretenden golpear a las grandes economías de los BRICS: China, India, Brasil, Rusia… Rusia ganó la guerra económica, política y diplomática”.

En este contexto, anunció una línea de doble acción por parte del Estado venezolano: Primero, denunciar el carácter parcial y la inacción cómplice de los organismos internacionales; segundo, continuar actuando dentro de estos espacios para llevar la voz de Venezuela con la esperanza de una recomposición del orden mundial.

En relación con la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba, el mandatario nacional reiteró que Venezuela no reconoce ninguna decisión que emane de organismos internacionales fuera del marco del Acuerdo de Ginebra. “Nosotros hicimos una consulta al pueblo venezolano el 3 de diciembre de 2023, eso se convirtió en un mandato que ratifica el camino histórico de defender el Esequibo como territorio integral de Venezuela”, señaló.

Finalmente, el presidente Maduro aseguró que todos los documentos consignados ante la CPI reflejan esta posición, y reafirma la perseverancia del país en la defensa de su soberanía. “Hagan la maniobra que hagan, patéenle, gasten sus reales, pero al final va a prevalecer el Acuerdo de Ginebra y la verdad de Venezuela”.

