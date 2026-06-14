Presidente Maduro envía mensaje de amor, fe y esperanza al pueblo de Venezuela

CIUDAD MCY.- “Enviamos al amado pueblo de Venezuela y a los pueblos del mundo un abrazo de amor, fe y esperanza”, expresó en su reciente mensaje el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros.

A través de su canal de Telegram escribió: “¡Que el Sagrado Corazón de Jesús siga amparando nuestras vidas, nuestra fe y nuestra lucha por la felicidad y la libertad verdadera!”.

Asimismo, citó el versículo de la Biblia “Porque Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de sobriedad” (2 Tim 1,7), con el cual buscó motivar a la población a mantenerse firme ante las dificultades cotidianas.

finalizo su mensaje, el mandatario aseverando que ese corazón nuevo nos ayude a vivir en amor, unión, verdad y bien, y concluyó: “Cilia y yo seguimos conectados siempre con ustedes en amor auténtico, oración y fe en la vida”.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA