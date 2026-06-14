TSJ participa en reunión preparatoria para la Cumbre Judicial Iberoamericana

CIUDAD MCY.- Representantes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela participaron en la conferencia en línea de la Primera Reunión Preparatori de la XXIII Cumbre Judicial Iberoamericana, evento que finalizó en el Palacio Nacional de Justicia de Lima, Perú.

La representación del Poder Judicial venezolano actuó junto a delegaciones de las 23 naciones integrantes en las mesas de trabajo de la cita internacional.

Durante las tres jornadas del encuentro institucional, la delegación nacional estuvo conformada por la magistrada de la Sala Constitucional, representante del TSJ ante la referida cumbre y presidenta del Instituto Iberoamericano de Altos Estudios Judiciales (Iiaej), Michel Adriana Velásquez Grillet.

Asimismo, participó el magistrado Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta, integrante de la Sala Electoral, coordinador de la Comisión de Relaciones del TSJ con las Universidades y la Academia, y miembro del equipo técnico de la mencionada corporación formativa.

El cierre de la actividad formalizó la firma del acta que consolida los planes y acuerdos debatidos. Los discursos de clausura correspondieron al secretario permanente de la cumbre y ministro de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, John Pérez Brignani; al secretario pro tempore y presidente del Superior Tribunal de Justicia de Brasil, Herman Benjamín; y a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú y del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi.

Este despliegue busca optimizar la innovación tecnológica en los sistemas de justicia con miras a la Asamblea Plenaria fijada para el año 2027 en la nación brasileña.

FUENTE: VTV

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