Presidente Maduro exalta valores y valentía del pueblo venezolano ante las dificultades

CIUDAD MCY.- “Somos un pueblo de valores, con un corazón bendecido, que se crece en las dificultades”, expresó el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en el mensaje que envió este domingo a través de canal oficial de Telegram.

En el mensaje, que también ha sido enviado por parte de la primera combatiente, Cilia Flores, expresan que han visto con emoción la fuerza espiritual de las familias, de las comunidades organizadas, de los rescatistas, de los médicos, de los bomberos, de Protección Civil, de la FANB, de los voluntarios y de todos los que han salido a salvar, acompañar y levantar.

El mandatario aseguró en su mensaje que “otra vez Venezuela renacerá con unión y perseverancia, como lo hicimos en Vargas en 1999, en Las Tejerías, en Cumanacoa y tantas veces; sabremos levantarnos con fe, organización, amor y disciplina”.

A su vez, finalizó su mensaje al destacar que “el amor entre nosotros hará realidad la victoria frente a todas las adversidades. Sigamos en oración, todos y todas. Dios Todopoderoso está con nosotros. Dios proveerá. Venezuela renacerá”, expresó al citar las palabras del apóstol Pablo.

FUENTE:VTV

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