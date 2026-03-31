Presidente Xi invita a líder de partido taiwanés a visitar China continental

CIUDAD MCY.- La presidenta del partido Kuomintang (KMT) de Taiwán, Cheng Li-wun, fue invitada a visitar la China continental por parte del presidente del gigante asiático, Xi Jinping, quien se desempeña además como secretario general del Comité Central del Partido Comunista Chino (PCCh).

En caso de que Cheng acepte la invitación, permanecerá en el gigante asiático del 7 al 12 de abril. Por su parte, el director de la Oficina de Trabajo de Taiwán del Comité Central del PCCh, Song Tao, fue autorizado para anunciar que Cheng fue bienvenida a visitar las ciudades de Jiangsu, Shanghái y Pekín junto a una delegación del KMT.

Song subrayó que, desde que asumió el cargo, Cheng expresó reiteradamente su disposición a visitar la parte continental, y que la invitación ha sido extendida para promover las relaciones PCCh-KMT y el desarrollo pacífico de las relaciones a través del Estrecho.

Ambas partes mantendrán comunicación respecto a la visita para hacer los preparativos apropiados, comunicó Song.

FUENTE: XINHUA

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