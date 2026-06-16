Primer Joropazo Estudiantil vibró en homenaje a Don Salvador Rodríguez

Más de 20 instituciones educativas se dieron cita en la UENB «Presidente Medina Angarita» para sembrar identidad sanmateana y defender las tradiciones del joropo central

CIUDAD MCY.- En un ambiente lleno de color y tradición, San Mateo, municipio Bolivar, vibró al son del arpa central, en el Primer Joropazo Estudiantil 2026.

La actividad, realizada en los espacios de la UENB «Presidente Medina Angarita», rindió un merecido homenaje al destacado arpista Salvador Rodríguez y se consolidó como un hito para el rescate de las tradiciones dancísticas en la jurisdicción.

El evento estuvo enmarcado en el Plan de la Aragüeñidad liderado por la vocera del Pueblo de Aragua, Joana Sánchez, y contó con el acompañamiento directo de la alcaldesa del municipio Bolívar, Marisol Rodríguez.

Durante la jornada, se desplegaron en escena más de 500 niños y adolescentes pertenecientes a más de 20 instituciones educativas, sumando además la participación de escuelas invitadas de los municipios Revenga y Las Tejerías, así como una representación especial del estado Miranda.

Al cierre de las presentaciones, se realizó una entrega de certificados para reconocer el esfuerzo de los participantes.

IDENTIDAD Y TRADICIÓN

Yhonifren Salazar, presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte del Concejo Municipal de la localidad, destacó el impacto de la actividad para el sentido de pertenencia local. «Nos encontramos aquí, deleitándonos con nuestro joropo aragüeño, en el marco del Plan de la Aragüeñidad que conduce hoy nuestra vocera del Poder Popular, Joana Sánchez, quien nos ha inculcado tener el poder de la identidad… Nosotros desde este municipio estamos haciendo los esfuerzos necesarios para devolverle la identidad a nuestro pueblo. Que se sientan propios, que se sientan de aquí (…) Este es un municipio histórico, porque nació Bolívar y se inmoló Ricaurte, y es nuestra tarea hoy, llevar esa identidad a todos los sectores».

Por su parte, Yeferson Yanez, director de Cultura del municipio Bolívar, manifestó su orgullo por la culminación del encuentro, fruto de meses de preparación en las aulas y comunidades, así como también enalteció la labor formativa de los cultores locales. «Hoy nos sentimos contentos y orgullosos de haber culminado El primer Joropazo Estudiantil que se hace en nuestro pueblo (…), acompañados por 24 instituciones educativas, más de 500 niños en escena bailando (…) Gracias a la familia Heredia, al señor Alexis Heredia, a Milagro Heredia, por enseñarles a todos estos niños nuestra tradición».

Yanez enfatizó que el evento cumple con las líneas de gestión de la alcaldesa Marisol Rodríguez de visibilizar el talento local bajo el lema: “Mostrar lo hecho en San Mateo”.

INTERCAMBIO CULTURAL

La velada folclórica propició el intercambio cultural interregional con la visita del estado Miranda, representado por la UUE «Eva de Terán» y la agrupación «Dejando Huellas».

Verónica Martínez, docente cultural mirandina, expresó el valor de integrar a las nuevas generaciones en la música central. «Nuestros niños y niñas son nuestro semillero, que el día de mañana van a representarnos dentro de la música central».

Con esta iniciativa, el municipio Bolívar reafirma su compromiso con las políticas de identidad regional, sembrando en el semillero escolar el amor por el joropo aragüeño y consolidando a San Mateo como un epicentro de resistencia y promoción cultural en el estado Aragua.

LUZ MARINA CARRERA

FOTOS : RAFAEL BRAVO