El Consejo celebró XXXII Encuentro de San Juan de los Valles de Aragua

CIUDAD MCY.- Este fin de semana se llevó a cabo en El Consejo, municipio Revenga, el XXXII Encuentro de San Juan de los Valles de Aragua, que reunió a más de 25 cofradías locales y de distintos municipios de la región en un vibrante homenaje a San Juan Bautista.
El evento inundó las calles con el repique de tambores y cantos devocionales, consolidándose una vez más como una de las manifestaciones de fe y cultura popular más importantes de la región.
La jornada inició con una dinámica de movilización que integró a todo el municipio: las cofradías de Revenga partieron desde sus distintas comunidades, mientras que las agrupaciones visitantes se concentraron en la Casa de la Cultura a la espera de las locales. Una vez reunidos todos los sanjuaneros en el recinto cultural, se procedió a realizar el baile completo a San Juan, donde los bailadores y tocadores rindieron honores al santo al ritmo del tambor.
Carol Morales, directora de la 7ma. Transformación, destacó la relevancia de esta festividad para la jurisdicción:
»Los segundos sábados del mes de junio se realizan tradicionalmente los encuentros de San Juan de Tierra. En el municipio Revenga, esta festividad generalmente congrega entre 500 y 600 personas de distintas localidades del estado Aragua, quienes se concentran con el único propósito de hacerle honor y rendirle un profundo tributo a San Juan Bautista», explicó Morales.
Luego de los actos iniciales en la Casa de la Cultura, la colorida concentración se desplazó en procesión hacia la Plaza Miranda.
En este espacio, cada una de las cofradías participantes realizó sus presentaciones individuales, donde hicieron sonar sus tambores y exhibieron a sus respectivas imágenes de San Juan.
Para finalizar el encuentro, se llevó a cabo una entrega de reconocimientos a cada una de las cofradías asistentes.
PRENSA ALCALDÍA DE REVENGA
FOTOS: PRENSA ALCALDÍA DE REVENGA