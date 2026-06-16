El Consejo celebró XXXII Encuentro de San Juan de los Valles de Aragua

CIUDAD MCY.- Este fin de semana se llevó a cabo en El Consejo, municipio Revenga, el XXXII Encuentro de San Juan de los Valles de Aragua, que reunió a más de 25 cofradías locales y de distintos municipios de la región en un vibrante homenaje a San Juan Bautista.

El evento inundó las calles con el repique de tambores y cantos devocionales, consolidándose una vez más como una de las manifestaciones de fe y cultura popular más importantes de la región.

​La jornada inició con una dinámica de movilización que integró a todo el municipio: las cofradías de Revenga partieron desde sus distintas comunidades, mientras que las agrupaciones visitantes se concentraron en la Casa de la Cultura a la espera de las locales. Una vez reunidos todos los sanjuaneros en el recinto cultural, se procedió a realizar el baile completo a San Juan, donde los bailadores y tocadores rindieron honores al santo al ritmo del tambor.

​​Carol Morales, directora de la 7ma. Transformación, destacó la relevancia de esta festividad para la jurisdicción:

​»Los segundos sábados del mes de junio se realizan tradicionalmente los encuentros de San Juan de Tierra. En el municipio Revenga, esta festividad generalmente congrega entre 500 y 600 personas de distintas localidades del estado Aragua, quienes se concentran con el único propósito de hacerle honor y rendirle un profundo tributo a San Juan Bautista», explicó Morales.

​Luego de los actos iniciales en la Casa de la Cultura, la colorida concentración se desplazó en procesión hacia la Plaza Miranda.

​En este espacio, cada una de las cofradías participantes realizó sus presentaciones individuales, donde hicieron sonar sus tambores y exhibieron a sus respectivas imágenes de San Juan.

Para finalizar el encuentro, se llevó a cabo una entrega de reconocimientos a cada una de las cofradías asistentes.

PRENSA ALCALDÍA DE REVENGA

FOTOS: PRENSA ALCALDÍA DE REVENGA