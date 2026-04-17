Primer Ministro de San Cristóbal y Nieves visitó Buque Escuela Simón Bolívar

CIUDAD MCY.- Como parte del Crucero de Instrucción “Mares de Unión, por el sueño de Bolívar 2026”, el Buque Escuela Simón Bolívar recibió la visita del primer ministro de San Cristóbal y Nieves y actual presidente Pro Tempore de la Comunidad del Caribe (Caricom), Terrance Drew, quien compartió con la tripulación de cadetes en formación.

Acompañado por el canciller Denzel Douglas, el mandatario caribeño recorrió los espacios de la nave, al tiempo que presenciaron una representación cultural de la idiosincrasia venezolana, como muestra de hermandad y unión entre ambos pueblos.

El buque insignia de la Armada Nacional Bolivariana arribó al puerto de Port Zante, en Basseterre, como parte del periplo de estudio y adiestramiento para los jóvenes cadetes, en una travesía de acercamientos y hermandad con hermanas naciones caribeñas.

Durante el tiempo que permanezca anclado en el puerto de Port Zante, el personal de cadetes y oficiales de la embarcación prevé desarrollar una serie de actividades e intercambios culturales, con el propósito de afianzar los lazos de integración.

El Buque Escuela Simón Bolívar es símbolo de la Diplomacia Bolivariana de Paz y en su viaje ha llevado el mensaje de hermandad, unión y solidaridad a los pueblos de Saint George, en Grenada; Roseau, en Dominica, y Port Zante, en San Cristóbal y Nieves.

Luego de Basseterre, la embarcación continuará su travesía hacia Isla de Aves, México y Cuba.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA