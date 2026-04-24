«Procuraduría Comunal» llevará justicia y simplificará trámites para pueblo

En voz del Procurador del estado Aragua, Ángel León, este proyecto busca acercar los organismos jurídicos y administrativos directamente a las comunidades, eliminando barreras de distancia y costos que afectan a los ciudadanos

CIUDAD MCY.- Con el objetivo de territorializar la justicia y simplificar los trámites administrativos, la Procuraduría del estado Aragua continúa el despliegue de su programa bandera «Procuraduría Comunal: La justicia al corazón del pueblo».

Este proyecto, nacido hace dos meses desde el seno de la institución, busca acercar los organismos legales y administrativos directamente a las comunidades, eliminando las barreras de distancia y costos que suelen afectar a los ciudadanos.

ATENCIÓN Y RESULTADOS

El Procurador del estado Aragua, Ángel León, informó a CIUDAD MCY que hasta la fecha se han realizado tres jornadas de atención masiva, logrando beneficiar a un aproximado de mil 150 personas.

«Llevamos las instituciones a cada una de las comunidades para que las personas realicen sus trámites de manera rápida, célere y gratuita», destacó León durante la entrevista.

INSTITUCIONES AL SERVICIO DEL PUEBLO

El Procurador hizo mención que las jornadas cuentan con la participación de diversas entidades que ofrecen soluciones como la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda (Sunavi) como mediador en la resolución de conflictos en materia de arrendamiento; el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTT) en la expedición de licencias de conducir y trámites de responsabilidad civil vehicular;

Además, servicios de Registro Civil y Catastro que ofrece la emisión de actas, de fe de vida, uniones estables de hecho e incluso celebraciones de matrimonios en la comunidad. Prefectura y Defensoría Pública se encarga de la tramitación de constancias de residencia, de trabajo y asesorías jurídicas especializadas.

En salud, bienestar y atención familiar el funcionario habló que se han llevado a cabo operativos veterinarios para mascotas, la canalización de ayudas técnicas para personas de la tercera edad y con discapacidad; así como la labor del Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes: Participación del Idenna, Sapanna y la Fundación Niño Simón Aragua.

MUNICIPIO LAMAS: PRÓXIMO ABORDAJE

León hizo el anuncio de la cuarta jornada que se brindará la próxima semana en la Plaza Bolívar de Santa Cruz, frente a la alcaldía del municipio José Ángel Lamas.

Asimismo, invitó a la colectividad a seguir las redes sociales de la Procuraduría para solicitar estas jornadas en sus sectores o acudir directamente al piso 5 de la Gobernación del estado Aragua para recibir orientación.

Finalmente, destacó el programa especial de formación y atención en materia arrendataria, desarrollado en conjunto con el Sunavi por instrucción de la Gobernadora, para dar respuesta inmediata a las disputas entre arrendadores y arrendatarios de forma gratuita y sin erogaciones importantes de dinero.

MARCOS GAVIDIA

FOTOS: CIUDAD MCY