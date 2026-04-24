SPNS garantizó tratamiento a pacientes con hemofilia en Aragua

CIUDAD MCY.- En el marco del Día Mundial contra la Hemofilia, la Corporación de Salud del estado Aragua, a través de la Farmacia de Alto Costo, entregó factores de coagulación a 24 pacientes hemofílicos de diversos municipios del estado Aragua.

La directora regional del Programa de Alto Costo, Lisbeth Segovia, informó que las entregas se realizan de manera gratuita y mensual a más de 50 pacientes, con hemofilia crónica y leve, registrados en el programa.

Detalló que se entregaron de manera gratuita, factores VIII, factor IX, Octaplex, Wilate y Octamine, tratamiento esencial para las personas con este diagnóstico, en pro de mejorar la calidad de vida de estos aragüeños.

Igualmente, Segovia manifestó que entregó un refrigerio a los pacientes y sus familiares, se dictaron sesiones educativas sobre la hemofilia, manejo, tratamiento, en pro de buscar la autonomía, el autocuidado de los pacientes que provienen de diversos municipios del estado Aragua.

Estas acciones se realizan gracias a las acciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez; con el respaldo de la titular del Ministerio de Salud, Dr. Carlos Alvarado y de la Gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

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