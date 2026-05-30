Profesionales del volante fueron dotados de insumos en Gran Feria del Transportista Urbano

El despliegue ofreció repuestos, neumáticos, baterías, aceite, entre otros suministros a precios solidarios, en reconocimiento a la ardua labor que desempeñan los operadores del transporte, desde muy temprano cada día

CIUDAD MCY.- Con el objetivo de fortalecer al sector transporte y brindar bienestar integral a los profesionales del volante se llevó a cabo con total éxito la Gran Feria del Transportista Urbano, capítulo Aragua.

La actividad se realizó en las instalaciones de la ZODI Aragua específicamente dentro de la 42 Brigada de Paracaidismo donde Carlos Farías, viceministro de Transporte Terrestre y Joana Sánchez, vocera de la Aragueñidad encabezaron el evento.

Durante el recorrido, el viceministro de Transporte Terrestre mencionó que la iniciativa busca brindarle insumos y soluciones operativas a los profesionales del volante quienes garantizan la movilidad diaria en toda región.

«Hoy en esta jornada se distribuyeron e intercambiaron diversos insumos esenciales a precios acequibles, entre los que incluyeron repuestos, baterias, neumáticos, artículos de línea blanca y línea marrón, calzados, alimentos y otros productos que son esenciales para el bienestar de los choferes y sus familiares».

El viceministro Farías agregó que la jornada ofreció asesorías en trámites legales, gracias al apoyo del Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT).

De igual manera, el funcionario subrayó que la Gran Feria del Transportista Urbano se está llevando a cabo silmutaneamente en varios estados del país, como una medida de reconocimiento al arduo trabajo de los transportistas, quienes suelen iniciar sus jornadas desde la madrugada.

Por su parte, la gobernadora Sánchez mencionó que, la feria se consolidó en Aragua como una estrategia para seguir fortaleciendo al sector transportistas de la entidad.

«Aquí se observa la colocación sobre la mesa de todos los motores productivos que tiene nuestro querido estado Aragua, un encuentro con nuestra gente de producción y hoy vimos cómo la familia del transportista y también el transportista en su gremio fueron atendidos», dijo Sánchez.

Finalmente, la vocera del Pueblo de Aragua afirmó que a través de este despliegue, el Gobierno Bolivariano reafirma su compromiso en brindar soluciones y apoyo continuo a los transportistas que diariamente cumplen con su ruta de trabajo sin descanso, en beneficio de toda la ciudadanía.

IRENE RODRÍGUEZ I CIUDAD MCY

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