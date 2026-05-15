Programa de Formación Arrendaticia fortalece formación a vecinos y vecinas de Aragua

El Gobierno regional impulsa una estrategia de justicia de paz para resolver conflictos inmobiliarios y garantizar la seguridad jurídica en los 18 municipios de la entidad

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo por transformar la gestión de justicia comunal y ofrecer respuestas concretas a la ciudadanía, el Gobierno Bolivariano de Aragua dio inicio al Programa de Formación y Atención Arrendaticia.

El despliegue, que comenzó en el municipio Mario Briceño Iragorry, específicamente en el Concejo Municipal de la localidad, busca dotar a los jueces de paz de las herramientas legales necesarias para mediar en la creciente complejidad de los conflictos de inquilinato, bajo una visión de armonía social y respeto a la ley.

El Procurador del estado Aragua, Ángel León, fue el encargado de liderar este primer encuentro, enfatizando que la iniciativa responde a una instrucción directa de la gobernadora Joana Sánchez.

León explicó que el objetivo principal es frenar la proliferación de disputas habitacionales mediante la capacitación técnica de quienes están en la primera línea de contacto con el pueblo.

«La idea principal es formar a nuestros jueces de paz para que diriman competencias conforme a la Ley Orgánica de la Justicia de Paz Comunal», afirmó León durante su intervención.

Este programa representa una sólida articulación institucional que convoca al Poder Judicial, el sistema administrativo, las sindicaturas municipales y, de manera primordial, a la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda (SUNAVI), que actúa como el ente rector y supervisor de cada expediente.

Acotó que, ante las inquietudes de la comunidad sobre la titularidad de tierras, el Procurador León aclaró que el Gobierno regional mantiene una vigilancia estrecha sobre los procesos de regularización.

A través de una alianza estratégica con BANAVIH y el Instituto Nacional de Tierras Urbanas (INTU), se continúa trabajando para que cada familia aragüeña cuente con el título que le otorgue seguridad jurídica y plusvalía a su hogar.

«Estamos dándole seguridad al patrimonio de nuestra gente», destacó el funcionario.

Con este lanzamiento en Mario Briceño Iragorry, se abre un cronograma de despliegue que recorrerá los 18 municipios de Aragua.

Enfatizó que la vocera de la Aragüeñidad Joana Sánchez, apuesta por un modelo donde el diálogo y el conocimiento de la norma sean las llaves para cerrar ciclos de confrontación arrendataria.

También explicó que el cierre de esta primera fase deja una estructura lista para la acción: jueces capacitados, instituciones alineadas y una ruta legal clara.

Finalmente, afirmó que, con estas actividades formativas, Aragua se encamina hacia la consolidación de un estado referencia, en la protección del derecho constitucional a la vivienda, donde la justicia ya no se imparte solo en los tribunales, sino desde el corazón de cada parroquia.

REINA BETANCOURT | CIUDAD MCY

FOTOS: CORTESÍA