Ministerio de Agricultura y Alcaldía de Revenga realizaron jornada integral para agricultores del municipio

CIUDAD MCY .- Una jornada integral de atención al productor se llevó a cabo en el municipio José Rafael Revenga, con el propósito de fortalecer, impulsar y brindar respuestas oportunas al sector agrícola, campesino y ganadero de la jurisdicción. Esta actividad fue organizada de manera articulada por la Dirección de Desarrollo Económico local y el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras (MPPAT).

El operativo contó con la participación de María Alejandra Rosales, directora del Ministerio de Agricultura y Tierras en el estado Aragua, representantes del Instituto Nacional de Tierras (INTI), el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI), el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), el Fondo de Desarrollo Agrario Socialista (Fondas, la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria (Sunagro), y de la Dirección de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Revenga, garantizando una atención integral a las solicitudes de los productores locales.

«Estamos realizando una jornada integral de atención a la campesina y el campesino de la aragüeñidad con todas las instituciones adscritas al Ministerio de Agricultura, para ofrecer no solo asesorías técnicas, sino también agilizar todos los registros relacionados al sector agrícola», afirmó María Alejandra Rosales.

Por su parte, Doraimy Oropeza, productora de la comuna Alto Tuy, manifestó su satisfacción con la actividad. «Me encuentro en este operativo para renovar mis documentos sobre hierros y señales, y también buscando asesoría para resolver una problemática con mis documentos del INTI. Aproveché que trajeron este operativo a mi municipio para poner mi documentación al día; la jornada me pareció excelente», expresó.

Durante la actividad, los trabajadores del campo pudieron gestionar el registro en el sistema SICA (emitido por Sunagro), el Registro Único Nacional de Productores y Productoras Agrícolas (Runoppa) y el sistema Sigesai para la movilización de productos agrícolas de origen vegetal y animal. Además, se brindó atención para la tramitación de hierros y señales para el ganado, así como asesorías legales en cuanto a la tenencia de tierras.

Con estos operativos, enmarcados en la Primera Transformación (1T) Desarrollo Económico, el gobierno municipal consolida su compromiso con los productores, ganaderos y campesinos, garantizando la regularización de sus documentos y trabajando de la mano con instituciones estatales y nacionales para apalancar el crecimiento del sector.

PRENSA ALCALDÍA DE REVENGA

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