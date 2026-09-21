Pronostican precipitaciones para este lunes en gran parte del país

CIUDAD MCY.-Autoridades del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) prevén un incremento de la nubosidad y precipitaciones en buena parte del país para este lunes. Las condiciones atmosféricas responden a la actividad de la Zona de Convergencia Intertropical, reforzada por el calentamiento diurno y los efectos convectivos locales.

«Durante la mañana se estima cielo de parcial a fragmentado en gran parte del país. No obstante, el reporte diario del Inameh advierte sobre la presencia de mantos nubosos que producirán lluvias, chubascos y ocasionales descargas eléctricas en áreas del Zulia, los Llanos Centrales, Bolívar y la región nororiental».

Para la tarde y la noche, el pronóstico meteorológico indica un aumento progresivo de la cobertura nubosa acompañada de descargas eléctricas. Las precipitaciones afectarán principalmente a los Llanos Centrales y Occidentales, así como a zonas de Bolívar, Zulia, los Andes, Lara, Yaracuy y el oeste del estado Falcón.

En la Gran Caracas, integrada por el Distrito Capital, Miranda y La Guaira, la mañana iniciará con nubosidad parcial. Hacia el mediodía y la tarde se espera un incremento nubes con probabilidades de chubascos dispersos, vientos del sur-sureste a 13 km/h y temperaturas entre una mínima de 19 °C y una máxima de 27 °C.

FUENTE: VTV

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