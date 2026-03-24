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Prorrogan por 48 horas funcionamiento del Comité de Postulaciones del Poder Ciudadano

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PorRafael Velásquez

Mar 24, 2026

CIUDAD MCY.-La Asamblea Nacional (AN) aprobó una extensión o prórroga de 48 horas a la Comisión Especial designada para evaluar las credenciale de los interesados en los cargos de Fiscalía General y Defensoría del Pueblo, para que presente un nuevo informe ante el Parlamento Nacional en la selección de la Fiscal o Fiscal General y la Defensora o Defensor de la República Bolivariana de Venezuela.

“Queda aprobado por unanimidad; en consecuencia, diputado presidente de la Comisión Especial, por favor, activar todos los mecanismos suficientes para evaluar las credenciales de quienes participaron y para incorporar nuevas credenciales de nuevas venezolanas o nuevos venezolanos con información de interés”, informó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, en la sesión ordinaria de este martes.

En la jornada parlamentaria, Rodríguez explicó que no se llegó a consenso sobre la presentación de la lista final de personas que pasaron el proceso respectivo. En consecuencia, hizo la propuesta a la plenaria, que otorga el lapso de 48 horas para complementar el trabajo intensivo en cuanto a la convocatoria, entrevistas y nueva revisión de las credenciales de los aspirantes.

“Conseguir la piedra filosofal de un posible consenso o, en todo caso, de un posible acuerdo parcial, que nos deje a todos medianamente satisfechos”, manifestó Jorge Rodríguez, al manifestar que su propuesta —luego aprobada— permitirá volver a estudiar las credenciales de las personas que ya dieron un paso adelante en la incorporación de sus credenciales para ser consideradas a la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General, “y en estas 48 horas, sigamos hablando, sigamos discutiendo y sigamos buscando”.

Finalmente, consideró el presidente de la AN que la extensión de la prórroga, similar a la que se autorizó a la Comisión de Seguimiento de la Amnistía, logrará la búsqueda de acuerdo “entre polos y entre grupos que nos adversamos, pero que no nos odiamos, para poderle demostrar a esos sectores interesados del mismo que hay un nuevo tiempo político en la República Bolivariana de Venezuela y lo vamos a defender a toda consecuencia”.

FUENTE: VTV

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