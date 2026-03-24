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AN autoriza a Mervin Maldonado para asumir presidencia de Gran Misión Vuelta a la Patria

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PorRafael Velásquez

Mar 24, 2026

CIUDAD MCY.- En sesión ordinaria, la Asamblea Nacional (AN) aprobó por unanimidad la autorización para que el diputado Mervin Maldonado asuma la presidencia de la Gran Misión Vuelta a la Patria, programa estratégico del Estado venezolano diseñado para el retorno y la protección integral de los connacionales en el exterior.

Mervin Maldonado, quien cuenta con una amplia trayectoria en la gestión de políticas públicas y programas sociales, asume este nuevo compromiso con el objetivo de dinamizar los procesos de acompañamiento a los repatriados.

La Gran Misión Vuelta a la Patria se ha consolidado como una herramienta de protección sagrada frente a las duras situaciones que enfrentan muchos venezolanos en el extranjero.

Este programa no solo facilita el traslado físico, sino que actúa como un escudo jurídico y social para aquellos ciudadanos que se encuentran en condiciones críticas fuera de nuestras fronteras, garantizando un retorno seguro y digno a su hogar.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA

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