Protección Civil Aragua inició formación al “Voluntariado por la Vida”

La jornada pedagógica arrancó en las instalaciones del TOM, con una participación de 900 personas, quienes se capacitarán en autoprotección, cartografía y primeros auxilios

CIUDAD MCY.- En las instalaciones del Teatro de la Ópera de Maracay (TOM), se llevó a cabo la primera jornada de formación del “Voluntariado por la Vida”, iniciativa que promueve el Gobierno de Aragua para capacitar a los ciudadanos en materia de prevención, resguardo y atención primaria de emergencias dentro de sus respectivas comunidades.

‎‎Se trata de una metodología integral, con un diseño curricular que contempla las fase: inducción teórica y práctica sobre conductas de autoprotección ciudadana, elaboración de planes y mapas de riesgo comunitario, técnicas básicas de primeros auxilios orientadas a estabilizar pacientes en situaciones de vulnerabilidad.

‎‎Eliana Valdés, coordinadora del departamento de Capacitación y Formación de Protección Civil Aragua, explicó que, se trata de un programa para afrontar diversas contingencias. «Vamos a disertar sobre conductas básicas para poder salvaguardar nuestra integridad».

‎Para mejorar el flujo de los asistentes a la convocatoria, se dividió en dos turnos de aproximadamente 450 personas, con miras a ofrecer una concientización amplia. La meta es que los asistentes sean «multiplicadores de información con respecto a la prevención y la seguridad en el estado de Aragua».

THAIMARA ORTIZ

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