Comisión Presidencial de Habitabilidad evaluó estructuras afectadas en Aragua

Si bien las pruebas pueden extenderse en el tiempo, cada estudio dejará importantes recomendaciones a los habitantes en busca de optimizar las prácticas de recuperación de sus viviendas

CIUDAD MCY.- La Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad, Vivienda e Infraestructura llegó al estado Aragua, con el objeto de examinar las condiciones actuales de los conjuntos residenciales afectados por los terremotos del 24 de junio.

‎‎El encargado de la instancia, Francisco Garcés, junto a la gobernadora Joana Sánchez y miembros de gabinete Ejecutivo regional, así como, de los municipios Santiago Mariño y Girardot, llevaron a cabo la inspección de cimientos, vigas, columnas y mampostería.

‎Con un recorrido por las torres de Bosque Lindo (Turmero), Greco (San Jacinto) y El Trébol (Urbanización El Centro), se llevó a cabo la verificación de daños. «El gobierno nacional en conjunto a las autoridades locales y gremios profesionales revisan más de 900 estructuras para ofrecer una calificación», destacó Garcés.

‎Si bien las pruebas pueden extenderse en el tiempo, cada estudio dejará importantes recomendaciones a los habitantes y en busca de optimizar las prácticas de recuperación de viviendas.

‎Es importante señalar una de las herramientas que se emplean actualmente es la evaluación a través del sistema del semáforo, donde Verde significa seguro y habitable, amarillo acceso restringido para recuperaciones, rojo estructura comprometida acceso prohibido por daños severos.

‎En este momento de rigurosos estudios para determinar el nivel de seguridad de los hogares, las autoridades ofrecen un acompañamiento a los propietarios afectados. «De la mano de la sociedad civil y comunidades tenemos una organización para brindar una pronta respuesta», puntualizó el comisionado presidencial

THAIMARA ORTIZ

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