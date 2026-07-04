Comisión Presidencial de Habitabilidad evaluó estructuras afectadas en Aragua

Si bien las pruebas pueden extenderse en el tiempo, cada estudio dejará importantes recomendaciones a los habitantes en busca de optimizar las prácticas de recuperación de sus viviendas
CIUDAD MCY.- La Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad, Vivienda e Infraestructura llegó al estado Aragua, con el objeto de examinar las condiciones actuales de los conjuntos residenciales afectados por los terremotos del 24 de junio.
El encargado de la instancia, Francisco Garcés, junto a la gobernadora Joana Sánchez y miembros de gabinete Ejecutivo regional, así como, de los municipios Santiago Mariño y Girardot, llevaron a cabo la inspección de cimientos, vigas, columnas y mampostería.
Con un recorrido por las torres de Bosque Lindo (Turmero), Greco (San Jacinto) y El Trébol (Urbanización El Centro), se llevó a cabo la verificación de daños. «El gobierno nacional en conjunto a las autoridades locales y gremios profesionales revisan más de 900 estructuras para ofrecer una calificación», destacó Garcés.
Si bien las pruebas pueden extenderse en el tiempo, cada estudio dejará importantes recomendaciones a los habitantes y en busca de optimizar las prácticas de recuperación de viviendas.
Es importante señalar una de las herramientas que se emplean actualmente es la evaluación a través del sistema del semáforo, donde Verde significa seguro y habitable, amarillo acceso restringido para recuperaciones, rojo estructura comprometida acceso prohibido por daños severos.
En este momento de rigurosos estudios para determinar el nivel de seguridad de los hogares, las autoridades ofrecen un acompañamiento a los propietarios afectados. «De la mano de la sociedad civil y comunidades tenemos una organización para brindar una pronta respuesta», puntualizó el comisionado presidencial
THAIMARA ORTIZ
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