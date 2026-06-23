Protección Civil FLA realizó taller preventivo a estudiantes

En las instalaciones de la UEN “Leonardo Ruíz Pineda”, los funcionaros enseñaron a la población sobre mecanismos de reacción oportuna en caso de presentarse distintas eventualidades

CIUDAD MCY.- Como parte de las estrategias de prevención y cuidado de la población, el equipo de Protección Civil (PC) del municipio Francisco Linares Alcántara llevó a cabo una jornada formativa, dirigida a la población más joven.

En las instalaciones de la Unidad Educativa Nacional “Leonardo Ruíz Pineda”, los funcionarios ofrecieron una capacitación sobre la actuación a tomar en caso de presentarse diversas situaciones, como: sismos, terremotos, incendios, inundaciones y enfrentamientos armados (balaceras).

A través de una publicación en la cuenta de Instagram institucional (@proteccioncivilfla2025), se aprecia un carrusel de imágenes, acompañado de un texto informativo de la actividad. “Nuestro objetivo es fomentar una cultura preventiva sólida en el municipio Francisco Linares Alcántara”, refiere.

Este tipo de acciones no solo permite la adquisición de conocimientos básicos para la superveniencia, sino también, promover la agilidad de pensamiento y reacción rápida.

Con el desarrollo de un programa nacional titulado Módulo de Autoprotección Ciudadana ante Eventos Adversos, este organismo continuará el fomento de conductas responsables para resguardar la seguridad personal, familiar, patrimonial y ambiental.

THAIMARA ORTIZ | FOTOS | PC FLA