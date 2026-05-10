Proyecto de aceras y brocales presenta avance de 90% en FLA

El mandatario municipal informó que el proyecto se encuentra en su fase final, tras haberse completado el trabajo de vaciado y adecuación de los espacios

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo por construir ciudades más humanas para el buen vivir, Víctor Bravo alcalde del municipio Francisco Linares Alcántara realizo una jornada de inspección donde supervisó el avance del proyecto de aceras y brocales en la comunidad Trinidad de Coropo de la Comuna “Alexis Caro”.

​Durante el recorrido de supervisión, el mandatario local informó que la obra presenta actualmente un 90% de ejecución.

Asimismo, Bravo manifestó que el proyecto se encuentra en su fase final, tras haberse completado el trabajo de vaciado y adecuación de los espacios.

​La consolidación de estas aceras y brocales busca transformar el entorno urbano de la zona y al mismo tiempo cumplir con los estándares de seguridad y desarrollo previstos para la jurisdicción.

​Esta intervención forma parte de las políticas de gestión pública enmarcadas al Plan de la Aragüeñidad que impulsa la vocera del pueblo en Aragua, Joana Sánchez.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS:CORTESÍA