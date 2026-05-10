Rehabilitación de la Casa de San Juan en Ocumare fortalecerá su cultura

La materialización de esta obra no representa un hecho aislado, al contrario, es resultado palpable del compromiso firme e inquebrantable adquirido por la vocera del pueblo de Aragua, Joana Sánchez.

CIUDAD MCY.- Como parte de las acciones estratégicas orientadas a enaltecer y proteger el patrimonio de la entidad, avanza con éxito la intervención integral de la histórica Casa de San Juan, ubicada en el pueblo de Ocumare de la Costa, municipio Costa de Oro.

​Estas labores, orientadas a devolver el colorido y preservar la historia local, se encuentran enmarcadas dentro del Plan de la Aragüeñidad, que tienen como norte impulsar y consolidar la identidad y la idiosincrasia que define a los aragüeños.

Para garantizar la calidad de la restauración, la presidenta del Instituto Autónomo para el Desarrollo de las Costas de Aragua (CostaAragua), Lucellys Hidalgo, acudió al lugar acompañada por un grupo de cultores e inspeccionó, directamente, el desarrollo de las labores ejecutadas en la edificación.

En la obra las cuadrillas especializadas realizan trabajos de frisado interno y externo, pintura en todas los espacios y embellecimiento en general, lo que permitirá mejorar las instalaciones significativamente para el disfrute los ocumareños y visitantes.

Es importante destacar la materialización de esta obra no es un hecho aislado, sino que responde al cumplimiento de un compromiso adquirido por la vocera del pueblo de Aragua, Joana Sánchez, su visión se ha centrado en impulsar, recuperar y dignificar aquellos espacios que sirven como epicentro del encuentro cultural.

​A través de la renovación de la Casa de San Juan, se da un paso firme en el fomento de las costumbres que definen a los pueblos costeros, garantizando que las nuevas generaciones cuenten con espacios dignos para celebrar su historia y fortalecer el orgullo de la identidad aragüeña.

YORBER ALVARADO

FOTOS:CORTESIA