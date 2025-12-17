Proyecto de complejo deportivo se consolidará en el urbanismo Arsenal

La propuesta contempla áreas para atletismo, fútbol, béisbol y natación, con espacios adecuados para la recreación y la preparación de los jóvenes talentos

CIUDAD MCY.- Como parte de las acciones orientadas a fortalecer el deporte y la recreación en las comunidades, el alcalde del municipio Mario Briceño Iragorry (MBI), Brullerby Suárez anunció que los terrenos aledaños al urbanismo Arsenal serán destinados a convertirse en un complejo deportivo para el desarrollo de atletas desde las bases.

Durante la visita, el mandatario municipal estuvo acompañado por representantes del poder popular organizado, entrenadores y atletas de la comunidad, con quienes constató los avances del proyecto, y explicó el alcance de esta iniciativa que se ejecuta de manera articulada con el Gobierno Nacional y Regional.

El burgomaestre destacó que la transformación del urbanismo Arsenal en una comunidad deportiva forma parte de una política pública orientada a la masificación del deporte y a la prevención social, con el respaldo del presidente Nicolás Maduro y de la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez.

“Estamos realizando un trabajo en conjunto para convertir a Arsenal en un gran complejo deportivo que sirva de semillero para nuestros niños, niñas y jóvenes”, expresó.

Precisó que el proyecto contempla la construcción de una pista de atletismo, un campo de fútbol con normas internacionales, un campo de béisbol, así como la recuperación de la cancha de fútbol 7 con grama artificial, áreas biosaludables y canchas múltiples para la práctica de voleibol.

En este sentido, resaltó que estas infraestructuras permitirán atender tanto la formación comunitaria, como el desarrollo de atletas de alto rendimiento.

“Todo esto para nuestros chamos, para nuestras chamas acá de Arsenal. Solamente en el complejo de atletismo tenemos 120 chamos. Pero Arsenal cuenta aproximadamente con unos mil 300 niños. Y, por supuesto, nosotras y nosotros vamos a hacer una cantera de atletas”, expresó Suárez.

Asimismo, indicó que estos espacios servirán como sede para competencias comunales y eventos deportivos, fortaleciendo la participación y el sentido de pertenencia.

Por otro lado, desde la comunidad organizada, el entrenador del club Atléticos Arsenal, Alejandro Carrillo, explicó que esta iniciativa surgió a partir de la Consulta Popular de la Juventud 2025, donde los jóvenes del urbanismo postularon el proyecto de adecuación del campo de atletismo.

“Gracias a la articulación con las instituciones, hoy vemos un espacio acondicionado y un proyecto estructurado que garantiza condiciones adecuadas y seguras para el entrenamiento”, señaló.

Carrillo destacó que el atletismo es una disciplina estratégica dentro del sistema deportivo nacional por la cantidad de competencias y medallas que aporta en juegos comunales, escolares y nacionales, al mismo tiempo subrayó que del club han egresado atletas que han representado con éxito al estado Aragua en distintas justas deportivas, incluyendo campeonatos nacionales.

Uno de esos talentos es David Carrillo, atleta multimedallista en la disciplina de Atletismo, quien manifestó su agradecimiento por el acompañamiento institucional y comunitario.

“Con el apoyo del club y de estos espacios hemos podido prepararnos adecuadamente y alcanzar resultados importantes. El deporte abre oportunidades y cambia vidas”, afirmó el joven atleta, al tiempo que invitó a niños y jóvenes de distintas comunidades a incorporarse a la práctica de algún deporte.

El desarrollo del complejo deportivo del urbanismo Arsenal reafirma el compromiso de la gestión municipal con la recuperación y dignificación de espacios para el deporte, la recreación y la formación integral, consolidando la municipalidad como un territorio que apuesta por el talento, la inclusión y el futuro de su juventud.

