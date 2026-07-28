Pueblo de Aragua conmemoró el 72 aniversario del natalicio de Hugo Chávez

Autoridades regionales y el Poder Popular alzaron la voz expresando sus vivencias dentro del proceso revolucionario

CIUDAD MCY.- Con un profundo sentimiento patriótico y en honor a su legado político, los habitantes del estado Aragua se movilizaron en el municipio Francisco Linares Alcántara para conmemorar el 72º aniversario del nacimiento del Comandante Hugo Chávez Frías. El homenaje estuvo marcado por conversatorios, debates políticos y anécdotas compartidas por los asistentes en una jornada cargada de sentimiento revolucionario.

Durante el encuentro, los revolucionarios locales recordaron las bases teóricas y sociales sembradas durante los 13 años de gestión del líder de la Revolución Bolivariana, y cuyo acto central culminó con un canto colectivo de cumpleaños en honor a Chávez.

La actividad institucional y comunitaria contó con la participación de la máxima autoridad local, el alcalde Víctor Bravo, acompañado por el vicepresidente del Consejo Legislativo del estado Aragua (Cleba), miembros del gabinete regional y municipal, así como habitantes del municipio y visitantes de otras localidades.

DEFENSA DEL LEGADO HISTÓRICO

El alcalde Víctor Bravo destacó en su intervención el impacto geopolítico del exmandatario, calificándolo como un referente de los movimientos de izquierda global. «Agradecemos la masiva asistencia para honrar a un hombre que cambió la historia de Venezuela y del mundo. Chávez fue un líder indiscutible en la lucha popular y en el diseño de un sistema enfocado en garantizar los beneficios sociales del pueblo», afirmó.

Asimismo, la autoridad municipal reflexionó sobre el impacto formativo del pensamiento chavista en las nuevas generaciones de dirigentes locales y en los componentes militares. «A nosotros nos tocó vivir la historia y crecer políticamente al calor de la idea revolucionaria del comandante Chávez, nos enamoramos de su visión, de esa doctrina que transmitió a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y de su cercanía con la gente de a pie», concluyó Bravo.

PARTICIPACIÓN POR AMOR

Cabe destacar que, la actividad contó con la participación directa de la Autoridad Única de Educación, Leira Suárez; el líder político, José Gregorio Hernández; la juventud aragüeña en integrantes de Movimientos Sociales, quienes desde su voz recordaron tan importante líder de la Revolución Bolivariana.

ELIMAR PÉREZ | CIUDAD MCY

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