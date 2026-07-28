Inician estudio de suelo en edificaciones clasificadas en rojo en Girardot

Las evaluaciones geotécnicas y sísmicas forman parte de un plan nacional impulsado por la Comisión Presidencial de Habitabilidad para garantizar la seguridad de las familias

CIUDAD MCY.- Siguiendo orientaciones de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, lideró este martes una inspección técnica a los trabajos de estudio de suelo en el Conjunto Residencial Greco, ubicado en la urbanización San Jacinto, municipio Girardot.

La actividad contó con la presencia del alcalde de la localidad Rafael Morales, representantes de la comunidad de ingenieros residentes y el reconocido profesor e ingeniero geólogo del estado Aragua, José Vicente Heredia.

Durante el despliegue de la Comisión de Habitabilidad regional, la mandataria regional informó que se dio inicio formal a las perforaciones y análisis de terreno en los inmuebles categorizados dentro de la alerta roja, según la normativa internacional del sistema de semáforos de riesgo estructural.

«Seguimos trabajando desde la Comisión de Habitabilidad en el estado Aragua por orientaciones de nuestra presidenta Delcy Rodríguez (…) Iniciamos estos estudios de suelo que corresponden a las edificaciones enmarcadas en rojo, una labor que no solo se ejecuta en Aragua, sino que se está desplegando a nivel nacional tras las coordinaciones realizadas con la comisión presidencial», destacó la gobernadora Joana Sánchez.

Asimismo, la vocera del Pueblo aragüeño anunció que este miércoles se llevará a cabo un encuentro de trabajo con los presidentes y presidentas de las juntas de condominio de los edificios clasificados en amarillo estructural, con el fin de definir las rutas de acción preventiva.

Además, adelantó que la gobernación presentará próximamente a la colectividad aragüeña significativos avances en los estudios de suelo global y la microzonificación sísmica del estado, herramientas esenciales para el desarrollo urbano seguro.

Por su parte, el ingeniero geólogo José Vicente Heredia detalló el alcance técnico de las operaciones que se ejecutan en el lugar donde se realiza una perforación geotécnica programada a 30 metros de profundidad (alcanzando ya los 20 metros) para la extracción y recuperación de muestras de cada estrato del terreno.

«Con estas muestras y posteriores estudios geofísicos, se medirá la velocidad de ondas de corte (V_{S30}), dato fundamental para la reevaluación y el recálculo de la estructura, permitiendo así conocer con precisión la capacidad de soporte del suelo e interpretar la interacción del terreno con la edificación afectada», afirmó el geólogo.

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