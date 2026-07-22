Pueblo de Aragua donó más de mil juguetes para niños en La Guaira

Empresas locales, fundaciones y aragüeños atendieron el llamado para regalar un día de sonrisas a los mas pequeños de La Guaira

CIUDAD MCY.- Con el propósito de llevar alegría a los más pequeños en medio de tanto caos, distintas empresas aragüeñas se unieron para recolectar juguetes y ser entregados a los niños mas necesitados de La Guaira.

La actividad se realizó en un reconocido centro comercial de la ciudad de Maracay, donde empresas locales y ciudadanos aportaron su granito de arena para llevar alegría, distracción y un momento agradable a los niños afectados por las fuerzas de la naturaleza.

Gracias al llamado que atendieron los aragüeños en donar provisiones nuevas o en buen estado, se logró rebasar con creces la meta inicial de mil aportes y de esta forma regalar sonrisas a los cientos de niños que gracias a esta iniciativa pudieron obtener un día diferente.

El evento fue materializado gracias a un conglomerado de empresas privadas del estado Aragua, en compañía de fundaciones benéficas como Doctor Yaso y la población aragüeña por su nobleza en aportar su grano de arena. En el lugar de recolección, los niños presentes disfrutaron de pinta caritas, actividades recreativas y compartieron con diferentes princesas y superhéroes.

Finalmente, los organizadores dieron como recompensa a todos los voluntarios que decidieron llevar sus aportes dulces y otras sorpresas para disfrutar de un momento único.

ANAÍS RONDÓN

FOTOS : CORTESÍA