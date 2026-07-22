Anne Hathaway anunció avances sobre el Diario de la Princesa 3

CIUDAD MCY.- Anne Hathaway compartió detalles sobre el estado actual de la tercera entrega del Diario de la Princesa, que se encuentra en producción desde 2022. La actriz, que retomará su icónico papel de Mia Thermopolis, ahora convertida en la reina de Genovia, explicó que este nuevo rumbo inyectó una energía renovada al proyecto.

“Estoy ocupada con mi tercer bebé, y eso ha reemplazado en cierto modo la preocupación por saber cuándo podré hacer exactamente ‘The Princess Diaries 3′” además «Puedo decir que creo que hemos dado un gran salto en la historia. Creo que vamos en la dirección correcta«, expresó la actriz.

La actriz fue clara al admitir que el proceso no ha sido lineal “El guion en el que estábamos trabajando… tuvimos que empezar de cero con esta nueva dirección, que no es la actualización que creo que nadie quiere, pero todos estamos muy seguros de que esta será la definitiva“, añadió.

La tercera película de la saga toma forma con la incorporación de la directora Adele Lim, conocida por su trabajo en Crazy Rich Asians, quien se unió al proyecto en 2024. Lim manifestó en varias ocasiones su respeto por el legado de la franquicia y su compromiso con la calidad “Simplemente queremos hacer bien la historia porque es una franquicia muy querida por muchísimas personas”, declaró.

La directora también adelantó que los fanáticos de las películas originales pueden esperar “muchos regresos divertidos” de otros miembros del reparto, lo que sugiere que la nueva entrega no solo se centrará en el personaje de Hathaway, sino que también recuperará a personajes entrañables de las primeras cintas.

A pesar del entusiasmo, Lim aclaró que el calendario de rodaje y producción aún se está ultimando y que, por el momento, no se ha anunciado una fecha de estreno oficial.

FUENTE : AGENCIA

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