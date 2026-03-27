Pueblo de Zamora se une en oración por la libertad del presidente Maduro y la primera dama

CIUDAD MCY.- En las inmediaciones de la Plaza Miranda de Villa de Cura, integrantes de los diferentes sectores, movimientos sociales y pueblo en general se congregaron para pedir en oración por la vida, el bienestar y la libertad del presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente Cilia Flores quienes se presentarían a una segunda audiencia desde que fueran secuestrados por el gobierno de los Estados Unidos el pasado 3 de enero.

La actividad encabezada por la alcaldesa Anahis Palacios se realizó como parte de una cadena de oración replicada en distintos municipios de la entidad, como una muestra de amor y respaldo.

“Segunda audiencia de presentación de Nuestro Presidente después de un secuestro, pero hoy nos convocamos ante la presencia de Dios para pedir una vez más por su pronta liberación”, manifestó la alcaldesa Anahis Palacios.

“Estamos aquí para pedirle a Dios que interceda y nos ayude a hacer justicia, nuestro Presidente Nicolás Maduro hoy secuestrado, dará nuevamente muestras de gallardía, y aquí estamos nosotros acompañándolo en oración con la certeza de que pronto lo tendremos de vuelta.” expresó la señora María Gonzales.

PRENSA ZAMORA

FOTOS: CORTESÍA