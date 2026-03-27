Pueblo mariñense realizó jornada de oración por las autoridades y la paz nacional

CIUDAD MCY.- La Plaza Santiago Mariño de Turmero fue escenario de una jornada de oración ecuménica que reunió a habitantes de las cinco parroquias del municipio Santiago Mariño, en un acto de fe convocado para pedir por la paz de Venezuela y por las autoridades nacionales.

La actividad contó con la presencia del alcalde del municipio Santiago Mariño, Carlos Guzmán, y del diputado de la Asamblea Nacional, Manuel Hernández, quienes acompañaron al pueblo mariñense, junto a voceras y voceros del poder popular, en esta concentración espiritual desarrollada a partir de las 10:00 de la mañana.

Durante la jornada, los asistentes elevaron plegarias por la liberación del presidente Nicolás Maduro y de la primera combatiente Cilia Flores, en un contexto que los participantes calificaron como un secuestro realizado por el gobierno de los Estados Unidos.

La convocatoria también estuvo dirigida a estructuras políticas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, movimientos sociales, equipos comunales, así como integrantes de los diferentes organismos de seguridad y la Milicia Bolivariana.

El evento se desarrolló bajo un mensaje de fe y esperanza, en el que los presentes reafirmaron su deseo de justicia y el retorno de la pareja presidencial. En este sentido, Turmero, ciudad con arraigada tradición religiosa, volvió a convertirse en punto de encuentro para manifestaciones espirituales vinculadas al acontecer nacional.

Asimismo, la jornada se sumó a otras actividades similares realizadas en distintas regiones del país, impulsadas por colectivos sociales y organizaciones comunitarias que han mantenido acciones en respaldo a las autoridades nacionales.

Durante la jornada, se mencionaron las gestiones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez y de la gobernadora de Aragua, Joana Sánchez, orientadas a sostener estos planteamientos en espacios de diálogo regional, nacional e internacional.

La actividad en Turmero concluyó con un llamado a la oración permanente y a la cohesión del pueblo venezolano en defensa de sus instituciones y autoridades.

PRENSA MARIÑO

FOTOS: CORTESÍA