Puerto de La Guaira reactiva la recepción y salida de cargas

CIUDAD MCY.- El Puerto de La Guaira inició de forma paulatina esta semana sus operaciones tras los movimientos sísmicos que sacudieron a la entidad costera y que motivaron su paralización hace 28 días.

«Ya progresivamente se está volviendo a operar el Puerto de La Guaira en cuanto a la recepción y salida de carga», sostuvo el presidente de la Cámara de Comerciantes Industriales y Aduaneros del estado La Guaira, Rusvel Gutiérrez.

Igualmente, confirmó que para el 15 de agosto se activen las operaciones del terminal y la aduana aérea del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía para recibir pasajeros y cargas.

Asimismo, agregó que también poseen un reporte que señala que cerca de un 40 % de la parte comercial y empresarial resultó afectado en las tres principales parroquias que sufrieron los más graves daños por los sismos, entre ellas, Caraballeda, Macuto y Catia La Mar.

El representante aduanero sostuvo que debería haber un pronunciamiento del Gobierno nacional, regional y municipal sobre posibles exoneraciones de impuestos en la región ante los desafíos que deben afrontar por los desplomes y daños de estructuras.

FUENTE: UNIÓN RADIO

FOTO: CORTESÍA