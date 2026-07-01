Qué significan los símbolos y códigos pintados en los edificios afectados por los terremotos

CIUDAD MCY.- Algunas fachadas y estructuras de las edificaciones afectadas en el estado La Guaira por el doble sismo de magnitudes 7,2 y 7,5 registrado el 24 de junio lucen pintadas con una serie de códigos, letras y símbolos técnicos pintados con aerosol.

Estas marcas, que forman parte de los protocolos estandarizados del Grupo Asesor Internacional de Búsqueda y Rescate (Insarag), corresponden a un sistema global de señalización gestionado bajo la coordinación de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

De acuerdo con el manual, su aplicación en el terreno busca unificar los criterios de diagnóstico e información entre las brigadas nacionales y las comisiones de rescate internacional, para evitar la duplicidad de operaciones mecánicas y organizar los recursos logísticos en las zonas prioritarias.

En catástrofes de gran escala como la ocurrida en el país, la aparición de esta simbología en los perímetros de la zona de desastre señala la transición de las operaciones civiles espontáneas hacia una fase de evaluación técnica y estructurada.

Este protocolo fue implementado en contingencias previas como los terremotos registrados en Turquía y Siria durante el año 2023, y actualmente rige las evaluaciones técnicas en La Guaira, donde el último balance oficial registró 1.943 fallecidos y 10.571 heridos; además de 855 edificios comprometidos en el país.

Clasificación y tipologías del marcaje técnico

El modelo técnico de Insarag se fundamenta en criterios específicos de señalización geométrica, orientación espacial y codificación alfabética.

El uso de estos instrumentos visuales, aplicados mediante pintura en aerosol, crayones industriales o tarjetas impermeables en colores de alta visibilidad, permite a los especialistas identificar áreas generales de navegación, delimitar zonas de peligro, inventariar el estatus de las víctimas y registrar la evolución de los niveles de evaluación (ASR) en las infraestructuras colapsadas.

El protocolo de Insarag impone un sistema de coordenadas fijo para la cartografía y división de cada inmueble afectado, con el objetivo de que todos los intervinientes operen bajo una misma alusión geográfica:

Cuando un punto geográfico es catalogado como un área de trabajo formal al inicio de una evaluación de nivel ASR 2, los equipos deben trazar un recuadro de dimensiones estandarizadas (1,2 metros de ancho por 1,0 metro de alto aproximadamente) en la entrada principal de la edificación.

La rotulación contiene especificaciones técnicas estrictas:

– Identificación del área de trabajo: se ubica en la sección superior central del recuadro con caracteres de aproximadamente 40 centímetros de altura.

– Datos del equipo y cronología: en el interior del cuadro se deben inscribir en un tamaño menor (cercano a los 10 centímetros) las siglas del equipo, el nivel ASR completado y la fecha de ejecución.

– Factores externos: en la parte superior se detallan de forma explícita los riesgos ambientales detectados (por ejemplo, presencia de asbestos o fugas de gas), mientras que en la parte inferior externa se coloca la categoría de clasificación correspondiente (letras de la A a la E).

A medida que avanzan las operaciones de salvamento hacia fases más complejas, como el ASR 3 (búsqueda rápida) o el ASR 4 (búsqueda total), los equipos tienen la obligación técnica de actualizar los códigos de identificación y las fechas dentro del mismo recuadro.

Al concluir de forma definitiva todas las tareas requeridas y constatar que no se necesita intervención adicional, se traza una línea horizontal continua que cruza el centro de todo el marcado para clausurar operativamente el sitio.

Identificación de víctimas

Para registrar la localización de personas sepultadas o atrapadas que no se encuentran a la vista, el manual instruye el uso del marcado de víctimas.

Este consiste en una letra “V” mayúscula de 50 centímetros pintada lo más cerca posible del punto de la superficie donde se presume el siniestro, acompañada de una flecha direccional si es necesario guiar la ruta de acceso.

La confirmación del estado de los afectados se introduce debajo del símbolo mediante la letra “L” (Live) para víctimas vivas y la letra “D” (Deceased) para personas fallecidas, acompañadas por un dígito que representa el conteo numérico verificado en el lugar (ejemplos: L-1, D-3).

En el momento en que se ejecuta la extracción de una víctima, el equipo debe tachar físicamente la cifra anterior y reescribir el balance remanente en la superficie.

Al completarse la remoción de la totalidad de las bajas o sobrevivientes, todas las etiquetas numéricas son cruzadas con una línea.

Finalmente, en los perímetros o sectores de la emergencia (incluyendo áreas no estructurales como automóviles, objetos de gran volumen o acumulaciones de desechos) donde se determine mediante una inspección exhaustiva de nivel ASR 5 que no existen posibilidades de hallar sobrevivientes, se implementa el Marcado de Limpieza Rápida (RCM).

Este formato visual utiliza una figura geométrica de diamante de 20 centímetros por lado, con dos variantes de codificación inmediata:

– Variante despejado (C – Clear): certifica la culminación total de la búsqueda e indica que el objeto o estructura se encuentra completamente libre de víctimas vivas y fallecidas. Se acompaña de las siglas del equipo y la fecha.

– Variante solo fallecidos (D – Deceased Only): indica que se concluyó la revisión total pero los cuerpos de las víctimas fatales permanecen en el sitio a la espera de las autoridades forenses.

En estos casos, una vez que los cuerpos son removidos de la estructura, los rescatistas añaden el rombo con la letra “C” junto a la marca original para decretar el cierre técnico de la zona.

El despliegue coordinado de estos mecanismos en las comunidades de La Guaira busca acelerar el procesamiento de datos y optimizar el rendimiento de los equipos especializados en el terreno.

FUENTE : AGENCIA

FOTO : CORTESÍA