“Qvo Vadis” renueva la fe en las Costas de Aragua

El apoyo de la Gobernadora Joana Sánchez, ha garantizado que cada detalle técnico y humano esté a la altura del talento aragüeño

CIUDAD MCY.- Los integrantes de la agrupación teatral Qvo Vadis, responsables de movilizar la fibra espiritual de la región, cambiaron por unas horas el vestuario escénico por la frescura de El Playón.

Tras una ovacionada presentación, el elenco teatral se sumergió en las aguas de El Playón para recargar energías antes de su próximo desembarco al sur del estado, bajo el respaldo de una gestión que apuesta por la cultura como motor social.

​El eco de los aplausos aún resonaba en las tablas cuando el aroma a salitre y el azul infinito de Ocumare de la Costa recibieron a los protagonistas. No era un final, sino un interludio necesario. ​Esta pausa no fue solo recreativa; fue un acto de comunión entre el arte y la gestión pública.

Los artistas compartieron con figuras clave de la cultura regional: la doctora Glenda Ávila, directora del Despacho de la Secretaría de Cultura; licenciada Henni Rodríguez, directora de Administración y Finanzas de la Secretaría de Cultura; Luis Lovera Secretario de Cultura del municipio Costa de Oro y el Lcdo. Rommel Ramírez director del Gabinete Ministerial en Aragua.

​​La gira regional de “Qvo Vadis” es el resultado de una visión compartida que nace desde la Gobernación de Aragua, liderada por Joana Sánchez, cuyo compromiso ha garantizado que cada detalle técnico y humano esté a la altura del talento aragüeño.

​La jornada en el municipio Costa de Oro funcionó como un bálsamo. Ver a los actores reír entre las olas, bajo un sol que parecía bendecir su labor, recordó que el artista también necesita nutrirse de la tierra que representa. ​

REINA BETANCOURT

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