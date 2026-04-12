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Organización Miss y Mister Turismo Aragua 2026 coronó nuevos soberanos

PorLuisa Pedroza

Abr 12, 2026

Las candidatas y el mister designado recibieron intensas clases de oratoria, dicción, fotopose, pasarela y protocolo.

CIUDAD MCY.- En una gala celebrada en los espacios del Hotel Hesperia Maracay, la Organización Miss y Mister Turismo Aragua 2026 coronó a María Alejandra Montesino como Miss Turismo Aragua 2026, Lilimar Contreras como Miss Turismo Costas de Aragua 2026, y Marieth Ramírez como Miss Teen Turismo Aragua 2026; además la velada fue propicia para anunciar la designación de César Lugo como Mister Turismo Aragua 2026.

El show, animado por la Miss Aragua al Miss Venezuela 2024 Victoria Arráiz y la Miss Turismo Aragua 2025 Johalys Rodríguez, contó con las presentaciones musicales de los cantantes Joufel Vegas y Ariana Dao.

El jurado calificador estuvo integrado por un selecto comité de personalidades entre las que se incluían la Miss Portuguesa al Miss Venezuela 2024 Andrea Goitia; el célebre makeup artist Manuel NG; Betsabel Heredia, CEO de Raphia Swimwear; Dalberth Peña, 3er finalista del Miss y Mister Turismo Venezuela 2023; Georgina Scott, Miss Monagas al Miss Venezuela 2024; entre otras destacadas figuras.

El encuentro permitió como siempre el encuentro de destacadas figuras del “jet set” aragüeño y nacional, con la presencia de personalidades de la talla del makeup artist Migle Romero; la host de Eva’s Magazine Gaby Naranjo; el empresario Jonathan Pernía; el diseñador de modas Rayder García; el makeup artist Alejandro Blanco; el periodista y empresario Víctor Piñero, CEO de VIP; y la diseñadora de modas Arianny Julieth, entre otras.

Durante los casi 3 meses de preparación del certamen nacional, las candidatas y el mister designado recibieron intensas clases de oratoria, dicción, fotopose, pasarela y protocolo con un equipo de importantes figuras reconocidas en el ámbito de la moda y la belleza como Victoria Arráiz, Jorge Urbina, Alejandro Blanco y Luis Daza; contando además con el respaldo de nombres tan emblemáticos para el sector como el Hotel Hesperia Maracay y D’yer Models.

 PRENSA VIP PR AGENCY
FOTOS:CORTESIA

Por Luisa Pedroza

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