Realizada jornada para concienciar sobre el respeto vial en Mariño

La actividad se llevará a cabo todos los miércoles y tendrá como propósito crear conciencia vial y hacer respetar el paso peatonal para las personas con discapacidad

CIUDAD MCY.- En el marco de un despliegue de alcance nacional, el municipio Santiago Mariño del estado Aragua activó una campaña de concienciación vial dirigida a transportistas y conductores. Esta iniciativa responde a los lineamientos de la Misión José Gregorio Hernández, así como también el Gobierno estatal y municipal, con el propósito de orientar y garantizar que la ciudadanía respete las señales de tránsito y las normativas correspondientes.

Carmen Rodríguez, coordinadora de Personas con Discapacidad del municipio, detalló que se trata de un aula vial itinerante que se instalará de manera preventiva todos los miércoles en diferentes semáforos de la jurisdicción, destacando que esta jornada se ha venido ejecutado previamente en otros puntos.

La actividad se concentró esta semana en la intersección del semáforo de San Pablo, y tiene previsto trasladarse el próximo miércoles al monumento del Samán de Güere para continuar con las labores de educación ciudadana. Cabe destacar que, estas jornadas se llevan a cabo con el apoyo de la vocera de la aragueñidad, Joana Sánchez, el alcalde de la jurisdicción, Carlos Guzmán y la directora de la Misión José Gregorio Hernández, Carolina Rojas.

Durante estas jornadas de calle, los funcionarios entregan folletos informativos y dialogan directamente con los conductores para exigir el cumplimiento de las normas; Rodríguez enfatizó que el objetivo central es frenar las imprudencias y educar a la población sobre la importancia de dejar libres los accesos de movilidad, asegurando que las infraestructuras locales cumplan con el propósito para el cual fueron diseñadas.

La coordinadora denunció de forma específica que las rampas construidas recientemente en el municipio para el beneficio exclusivo de los ciudadanos con discapacidad motora están siendo utilizadas de manera incorrecta por los motorizados. Esta situación impide que las personas con movilidad reducida ejerzan su derecho al libre tránsito, desvirtuando el esfuerzo de las autoridades por crear espacios de inclusión y accesibilidad urbana.

Por su parte, el concejal Johan Zambrano, presidente de la comisión de Seguridad Ciudadana del municipio Santiago Mariño, hizo énfasis sobre la exigencia y respeto inmediato por parte de los motorizados que transitan por la localidad. Zambrano precisó que esta problemática se agudiza principalmente en la avenida Intercomunal Turmero-Maracay, donde la invasión a las rampas genera un grave malestar y pone en riesgo a la población vulnerable.

Asimismo, el edil hizo un llamado de atención a los prestadores del servicio de transporte público, tras reportar constantes quejas sobre conductores que dejan abandonados en las paradas a los pasajeros que utilizan bastones o sillas de ruedas. El concejal recordó que estas acciones violan el marco legal vigente, y aseguró que desde la coordinación municipal se mantendrán firmes para hacer valer la Ley Orgánica que ampara a este sector.

ELIMAR PÉREZ | CIUDAD MCY

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